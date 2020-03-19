وليد سليمان يقبل تحدي سعد سمير ويتكفل بـ 25 أسرة فقيرة.. شاهد

قبل وليد سليمان لاعب النادي الأهلي التحدي الذي أطلقه صديقه بالفريق سعد سمير بالتكفل بعدد من الأسر الفقيرة بالتعاون مع جمعية رسالة بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من المناطق.





ونشر وليد سليمان فيديو له عبر تويتر بأنه قبل التحدي من سعد سمير وأعلن أنه سيتكفل بــ25 أسرة فقيرة كما طالب المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة منعا لانتشار فيروس كورونا.





يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 210 ‪ حالات، بالإضافة إلى تعافي 28 حالة ثبتت سلبية نتائجهم





وكان مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بتقليل عدد العاملين بالدولة وإعطاء الجامعات والمدارس إجازة لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على أثره عددا من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما.



