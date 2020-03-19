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رياضة

عقب شرط ميسي.. باريس سان جيرمان يدرس ضم أحد نجوم برشلونة

الخميس 19/مارس/2020 - 08:43 ص
ميسي ونيمار
ميسي ونيمار
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ياسمين تيسير
أكدت بعض التقارير الصحفية أن فريق باريس سان جيرمان يفاضل بين عدد من نجوم فريق برشلونة الإسباني لـ المطالبة بضمه ضمن صفقة رحيل نيمار عن الفريق الفرنسي لـ فريقه السابق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.


وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن باريس سان جيرمان يدرس إمكانية ضم أنطوان جريزمان، وجوردي ألبا، وكليمينت لينجليه، وارثر ضمن صفقة البرازيلي نيمار.


ويسعى برشلونة لـ إتمام صفقة نيمار، خاصة عقب إعلان ليونيل ميسي، نجم الفريق، عن شرطه للموافقة على تجديد عقده، وهو استعادة نيمار لصفوف الفريق.


ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي موسم 2021


وأضافت التقارير أن باريس سان جيرمان يقترب من إتمام الصفقة مقابل 150 مليون يورو.


وكان نيمار انضم لـ باريس سان جيرمان موسم 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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