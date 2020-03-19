روسيا تدرس تكثيف الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا

تدرس الحكومة الروسية إمكانية تكثيف الإجراءات التقييدية في جميع أنحاء البلاد، فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بما في ذلك إلغاء الفعاليات الجماعية، وتغيير نظام العمل.





وقال مصدر في الحكومة الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، الخميس "تجري مناقشة خيارات مختلفة الآن.. بما في ذلك خيار تعديل التدابير التقييدية، إذا لزم الأمر، يتم تحليل الوضع مع فيروس كورونا في بلدان مختلفة بعناية: مثل الصين، البلدان الأوروبية - إيطاليا، فرنسا، إسبانيا".





وأضاف "كلنا نرى ما يحدث هناك، كيف يتطور الوباء، لذلك من بين أمور أخرى فإن إمكانية تعزيز الإجراءات التقييدية في جميع أنحاء روسيا، إذا لزم الأمر تجري دراستها أيضا".



