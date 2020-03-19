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منوعات

دجاجة عاشت في عصر الديناصورات.. شاهد اكتشاف عجيب يثير دهشة العلماء

الخميس 19/مارس/2020 - 07:13 ص
تصور للطائر دجاجة
تصور للطائر دجاجة
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عزة عاطف

مثلما يقتل فيروس البشر بأعداد هائلة يوميًا في كل بلدان العالم ويهدد البشرية بالانقراض، كانت الديناصورات تعيش في وقت ما قبل ملايين السنين ولكنها انقرضت عندما اصطدم كويكب بالأرض، حيث اكتشف فريق دولي من علماء الحفريات أقدم حفرية لطائر يشبه الدجاجة حيث يعود تاريخه إلى عصر الديناصورات.


وأطلق على الحفرية اسم "عجائب" وتضم جمجمة شبه كاملة من المخلوق القديم الذي يشبه الدجاج والبط، يعتقد الخبراء أنه يعود إلى حوالي مليون سنة قبل أن تنقرض الديناصورات قبل 65 مليون سنة وفقًا لصحيفة "مترو".

 

يعتقد الفريق بقيادة جامعة كامبريدج في دورية Nature أن الحفريات الجديدة تساعد في توضيح سبب نجاة الطيور من حدث الانقراض الجماعي في نهاية العصر الطباشيري، في حين أن الديناصورات العملاقة لم تفعل ذلك فقد كانت الطيور صغيرة الحجم جدًا.

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تم العثور على الحفرية داخل قطعة صخرية لا تذكر في محجر جيري بالقرب من الحدود البلجيكية الهولندية، وباستخدام الأشعة المقطعية عالية الدقة بالأشعة السينية نظر الباحثون عبر الصخور لرؤية ما كان تحت سطح الأرض.

 

ما رأوه على بعد ملليمتر واحد فقط تحت الصخرة كان العثور على جمجمة طائر يبلغ عمرها 66.7 مليون عام، ووفقًا للتحليل تشترك الجمجمة في العديد من أوجه التشابه مع الدجاج والبط الحديث.

 

يحاول علماء الحفريات الكشف عن كيفية تجهيز الطيور الحديثة من أجل البقاء، يقول الدكتور دانيال فيلد من قسم علوم الأرض في كامبريدج والذي قاد البحث: "هذا الأحفوري يخبرنا أنه في وقت مبكر على الأقل كانت بعض الطيور الحديثة عبارة عن طيور صغيرة في الحجم تعيش على الأرض بالقرب من شاطئ البحر".

 

وأضاف: "اللحظة التي رأيت فيها لأول مرة ما كان تحت الصخرة كانت اللحظة الأكثر إثارة في مسيرتي العلمية".. "هذه واحدة من أفضل جماجم الطيور الأحفورية المحفوظة في أي عصر من أي مكان في العالم، كان علينا تقريبًا أن نتمالك أنفسنا عندما رأينا ذلك".

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