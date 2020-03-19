15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نادي ألافيس بالدوري الإسباني

أعلن نادى ألافيس نادي الدرجة الأولى في إسبانيا، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد عقب اكتشاف حالتين في الجهاز الفني السبت الماضي.

ونشر نادي ألافيس بيانا رسميا جاء كالتالي " هناك 15 حالة إيجابية. 3 منها من الفريق الأول في ألافيس و7 من أفراد الجهاز التدريبي" ..لم يصب أى فرد في فريق كرة السلة بالنادي هناك 5 موظفين في النادي أصيبوا بالفيروس".

وتابع البيان "قرر النادي الخضوع للفحوص طبقا للمسؤولية التي يتحلى بها تجاه أفراده وجميع العاملين به، هذه الاختبارات أفضل وسيلة للكشف عن الحالات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار المرض بأي طريقة ممكنة".