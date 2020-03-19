10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية

رصد "صدى البلد" في 10 صور عملية نقل أول حالة "كوفيد ١٩" أعلنت الصحة اكتشافها في محافظة بورسعيد.





وقال الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، أن الحالة لمواطن هندي يبلغ من العمر ٥٣ عاما، يعمل بمصنع سنمار، وجار نقله لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية لتلقي العلاج.





وأكد أحمد أبو هاشم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في محل عمله، والكشف على المخالطين له من أسرته ومحل الإقامة.





ونفى ما يتم تداوله بشأن الكشف عن حالات أخرى بالمصنع، أو اتخاذ إجراءات لإغلاق المصنع بشكل نهائي.





ونجح فريق طبي بمستشفى حميات بورسعيد في التعامل مع أول حالة إيجابية في بورسعيد، وأدوا دورهم كاملا بمنتهى الحرفية منذ لحظة دخول الحالة المستشفى وسحب العينة وعمل الأشعة ووضعه في العزل في العناية حتى وصول الإسعاف ونقله إلى الإسماعيلية.

تضمن الفريق الدكتور محمود الجرايحى، مدير مستشفى الحميات، و الدكتور جهاد رمضان، مدير إدارة الحميات، بالإضافة إلى الدكتورة ريهام الزيات، نائب مدير مستشفى الحميات، بالإضافة إلى الدكتورة آمال، مديرة معمل الحميات والمسئولة عن عمل تحاليل PCR لمحافظة بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط، وعبير أبو زيد، رئيسة التمريض بمستشفى الحميات، وجميع فريق التمريض بالمستشفى، خاصة الاستقبال والعناية المركزة.





واستمر دور الدكتورة حميدة صبري، مدير العناية المركزة بالمستشفى، والطبيبة في مصاحبة الحالة حتى مستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية مع الدكتور علاء نبيل، وكيل مستشفى الحميات.







كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرر إيقاف العمل داخل مصنع سنمار بعد ظهور حالة إيجابية لأحد الهنود العاملين به بالإصابة بفيرس كورونا.





كما قرر المحافظ تواجد الوردية العاملة حاليا بالمصنع وعدم خروجهم، واعتبار المصنع منطقة حجر صحي، بالإضافة إلى تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين خارجه في منازلهم لمدة أسبوعين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لبحث تداعيات الموقف بعد ظهور الحالة الأولى لفيروس كورونا ببورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ومدير إدارة الطب الوقائي ومساعد مدير الأمن، ومسئولي مصنع سنمار.



