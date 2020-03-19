AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية

الخميس 19/مارس/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
رصد "صدى البلد" في 10 صور عملية نقل أول حالة "كوفيد ١٩" أعلنت الصحة اكتشافها في محافظة بورسعيد.

وقال الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، أن الحالة لمواطن هندي يبلغ من العمر ٥٣ عاما، يعمل بمصنع سنمار، وجار نقله لمستشفى  أبو خليفة بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

وأكد أحمد أبو هاشم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في محل عمله، والكشف على المخالطين له من أسرته ومحل الإقامة.

ونفى ما يتم تداوله بشأن الكشف عن حالات أخرى بالمصنع، أو اتخاذ إجراءات لإغلاق المصنع بشكل نهائي.

ونجح فريق طبي بمستشفى حميات بورسعيد في التعامل مع أول حالة إيجابية في بورسعيد، وأدوا دورهم كاملا بمنتهى الحرفية منذ لحظة دخول الحالة المستشفى وسحب العينة وعمل الأشعة ووضعه في العزل في العناية حتى وصول الإسعاف ونقله إلى الإسماعيلية.
  
تضمن الفريق الدكتور محمود الجرايحى، مدير مستشفى الحميات، والدكتور جهاد رمضان، مدير إدارة الحميات، بالإضافة إلى الدكتورة ريهام الزيات، نائب مدير مستشفى الحميات، بالإضافة إلى الدكتورة آمال، مديرة معمل الحميات والمسئولة عن عمل تحاليل PCR لمحافظة بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط، وعبير أبو زيد، رئيسة التمريض بمستشفى الحميات، وجميع فريق التمريض بالمستشفى، خاصة الاستقبال والعناية المركزة.

واستمر دور الدكتورة حميدة صبري، مدير العناية المركزة بالمستشفى، والطبيبة في مصاحبة الحالة حتى مستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية مع الدكتور علاء نبيل، وكيل مستشفى الحميات.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرر إيقاف العمل داخل مصنع سنمار بعد ظهور حالة إيجابية لأحد الهنود العاملين به بالإصابة بفيرس كورونا.

كما قرر المحافظ تواجد الوردية العاملة حاليا بالمصنع وعدم خروجهم، واعتبار المصنع منطقة حجر صحي، بالإضافة إلى تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين خارجه في منازلهم لمدة أسبوعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لبحث تداعيات الموقف بعد ظهور الحالة الأولى لفيروس كورونا ببورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ومدير إدارة الطب الوقائي ومساعد مدير الأمن، ومسئولي مصنع سنمار.

وتم التأكد خلال الاجتماع أنه تم عزل زوجة المصاب ووضعها تحت المراقبة بأحد المستشفيات، ووجه المحافظ بالبدء الفوري في تنفيذ عملية تطهير وتعقيم شاملة للمصنع بأكمله ومستشفى الحميات الذي تم التأكد من إيجابية الحالة خلال وجوده به.
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يوجه بسرعة تشغيل المخبز المليوني

تفاصيل وفاة أول سيدة مصرية بـ كورونا

مسعف المتوفاة بـ كورونا يروي كيف تعامل مع الحالة.. شاهد

وكيل صحة بورسعيد يكشف تفاصيل احتجاز حالتي إصابة بـ فيروس كورونا

بورسعيد تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن هندي.. تفاصيل

بعد إيجابية حالة بـ كورونا.. وقف مصنع ببورسعيد وتحويله لحجر صحى..شاهد

ترشيحاتنا

من داخل منزله.. شريف عامر يستعرض طرق الحماية من فيروس كورونا.. فيديو

عقب شرط ميسي.. باريس سان جيرمان يدرس ضم أحد نجوم برشلونة

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

بالصدفة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها على أحمد أبو هشيمة ..شاهد

الإفتاء توضح أفضل طريقة في حالة وجود أوراق مصحف قديمة

انتبه.. فيروس كورونا يصيب الأطفال في هذه الحالات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها