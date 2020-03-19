عبد الله بكري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

كشف عبدالله بكري نجم فريق بيراميدز عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه الموسم الماضي، مؤكدا أن المارد الأحمر تقدم بعرض رسمي لضمه أثناء مشاركته مع فريق سموحة.





وأكد عبدالله بكري في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن مفاوضات الأهلي معه اقتربت كثيرا من الحسم ولكن فرج عامر رئيس سموحة طلب 20 مليون جنيه ولكن الأهلي رفض لتفشل المفاوضات.





وأضاف عبدالله بكري أن بيراميدز تقدم بعرض بقيمة 35 مليون جنيه ليتم حسم الصفقة لصالح فريقه الحالي، مشددا على أنه مشجع لفريق الأهلي منذ صغره وكان يتمني الانضمام إليه.





وتابع عبدالله بكري أن الزمالك أيضا تقدم بعرض لضمه الموسم الماضي، موضحا أن الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك حلم كل للاعب مصري.













وأكمل عبدالله بكري ان فريق بيراميدز كبير وقادر على المنافسة بجميع البطولات، مشيرا إلى أن جميع العوامل متوفرة لنجاح الفريق.





أما عن الدوري، فأكد أن الأهلي لم يحسمه حتى الآن وفي حال تعثره سيتمكن بيراميدز من التتويج باللقب.



