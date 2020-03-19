تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمصر.. والوباء يضرب الكونجرس الأمريكي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السفير المصري لدى الكويت: 300 مصري غادروا إلى القاهرة في رحلة استثنائية.. وجار ترتيب رحلات أخرى

الكويت.. 12 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات شفاء

الإمارات تعلق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بسبب كورونا

ميركل: أمامنا طريقة وحيدة للتعامل مع كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





ونقلت صحيفة "الأنباء" عن بيان أصدرته وزارة الصحة المصرية قوله إنه تم تسجيل سجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع عدد الحالات إلى 210، فيما جاء في إعلان الوزارة أن جميع الحالات الجديدة من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.





ونقلت "الوطن" عن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، قوله إن البعثة الدبلوماسية نجحت في تسيير رحلة استثنائية ظهر الأربعاء، من الكويت إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنها كانت على متنها حوالي 300 شخص من أبناء الجالية المصرية العالقين الذين انتهت تأشيرة دخولهم للكويت بغرض الزيارة أو السياحة أوممن صدر لهم إلغاء إقامة نهائي، وكذا عدد من الحالات الإنسانية والحرجة، مؤكدًا أن الرحلة جاءت في إطار اهتمام الدولة المصرية بابناءها في الخارج.





وأشار القوني أنه تم الترتيب للرحلة في وقت قياسي، بعدما تم الاعلان عنها مساء أمس الاثنين، وتشكيل خلية عمل دائمة بالبعثة لتلقي طلبات السفر.









على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 142، مشيرةً إلى أن هناك 3 حالات شفاء جديدة رصدت في الكويت، مما يعني ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 15، من بين الـ142، وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.









وقالت "الراي" إن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية تعليق اصدار جميع انواع تصاريح العمل، بما فيها فئة العمالة المساعدة، ابتداء من اليوم الخميس، حتى إشعار آخر، لافتةً إلى أنه يستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض إكسبو 2020.









وذكرت "القبس" أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية ارتفع إلى 238 مصابًا بعد أن سجّلت وزارة الصحة 67 حالة جديدة، حيث قالت الوزارة إن "العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق. تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا" مبيّنة أن "11 حالة لمخالطين لحالات سابقة، وأن 11 أخرى تحت التقصي".





دوليًا، قالت "الجريدة" إن اثنين من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الخميس، قالو إن الفحوص أكدت إصابتهما بفيروس كورونا، ليسجلا بذلك أول إصابات بالفيروس في الكونجرس، حيث قال النائب ماريو دياز-بالارت، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، في بيان، إنه في حجر صحي طوعي منذ يوم الجمعة في واشنطن وإنه لم يرجع إلى بيته في جنوب فلوريدا، لأن الظروف الصحية لزوجته تعرضها لمخاطر صحية كبيرة بشكل استثنائي.





كما قال بن مكادامز، عضو مجلس النواب عن ولاية يوتا، في بيان إن بعض الأعراض التي تشبه نزلة البرد الخفيفة ظهرت عليه مساء يوم السبت بعد عودته من واشنطن، وإنه عزل نفسه في المنزل يوم الأحد.





وركزت "الأنباء" مع خطاب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والتي اعتبرت فيه أن بلادها "لم تواجه تحديا مثل هذا الفيروس منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرة إلى أن هناك "سبيلا وحيدا" للتعامل معه، مضيفة أنه بالرغم من أن الباحثين يعملون تحت ضغط كبير لتطوير لقاح ودواء لعلاج المرض التنفسي الجديد، فإن "إبطاء انتشار الفيروس حاليا هو السبيل الوحيد للتعامل معه".



