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رياضة

خناقة مع رضا عبدالعال وسر كورونا وهجوم على كهربا.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور

الخميس 19/مارس/2020 - 07:07 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أطلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من التصريحات المثيرة مساء أمس عن سر تفشي فيروس كورونا ومحمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي بالإضافة إلى مشاجرته مع رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق.

ونشبت "خناقة" قوية بين مرتضي منصور و رضا عبدالعال وجاءت تلك المشاجرة بسبب وصف رضا عبدالعال لـ أمير مرتضي بالفاشل .

وقال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة تن لـ رضا عبدالعال : "انت مؤهلك ايه؟". 

وتابع "يا رضا انت معاك دبلوم صنايع يبقى متتكلمش عن أمير مرتضى الضابط، وتتكلم بأدب واحترام".

كما كشف مرتضى منصور، حقيقة مفاوضاته مع لاعبى الأهلى خلال الفترة الحالية، قائلا "لم ولن أتفاوض مع أى من لاعبى الأهلى سواء حسام عاشور أو أحمد فتحي، وأثناء تفاوضي مع عبد الله السعيد كان فى فترة السماح ويحق لى التوقيع معه".

وأضاف "لن أترك حق الزمالك فى هروب كهربا وسأطلب تعويضا كبيرا، والأهلى شرب اللاعب".

وواصل هجومه على كهربا قائلا "هارب وكان عايز ياخد 20 مليون جنيه، ازاى ياخد كده وعندى طارق حامد بياخد 8 ملايين جنيه وهروبه من الزمالك كان بمساعدة الأهلى".

وعن حمدي النقاز "وفرنا له كل مستحقاته المادية حتى شهر أبريل المقبل، لكن زوجته السبب فى رحيله عن الزمالك".

وكشف المستشار مرتضى منصور عن المتسبب في تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن أي فيروس أو طاعون يظهر يغزو الدول، ولكن فيروس كورونا الذي يتفشى فى العالم أجمع، هو ابتلاء من "الخالق عز وجل".

وتابع "ربنا بيعاقبنا جميعا بسبب الإنسان الآلي لأنهم يتحدون الخالق عز وجل".

وشدد مرتضى منصور، على ان الجميع سعيد بذلك الإنسان الآلي، متسائلا "هل ذلك الذي اخترع الإنسان الآلي قادر علي تصنيع الأدوية لقهر فيروس كورونا؟ لذلك هذا عقاب من الخالق عز وجل".

وأضاف مرتضى، إن هناك بعض المصريين يستهترون بالوضع بسبب فيروس كورونا ، معلقا "استهتار وجشع".

وتابع أن المصريين جميعهم فى الشوارع المصرية والمولات والدولة صرحت بأن حياتك معرضة للخطر "الدولة هتلطم".

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