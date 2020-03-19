سام مرسي: نواجه أوقاتا عصيبة في إنجلترا









قال سام مرسي قائد فريق ويجان أثلتيك الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب" إن الرياضة في إنجلترا حاليا تواجه وقتا عصيبا بشكل كبير بسبب وباء كورونا "كوفيد-19" المنتشر في أوروبا والذي أدى إلى توقف معظم المسابقات الكروية حول العالم .





وأضاف لاعب المنتخب المصري في تصريحات خاصة لصدى البلد أنهم وبالرغم من قرار منع المسابقات إلا أنه يتدرب في الجيمانزيوم الخاص بالنادي مع عدد قليل من زملائه حيث يتم تقسيمهم لمجموعات صغيرة العدد لكي يتدربوا تجنبا لأي تلوث حيث يسعى المدرب لجعلهم يحافظون على لياقتهم البدنية ولكن دون الإضرار بصحتهم .





وتمنى مرسي أن ينقشع غبار كورونا عن العالم لكي تعود الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها في جميع أنحاء العالم .



