BYD الصينية تحارب كورونا بهذه الطريقة

بدأت شركة BYD الصينية للسيارات فى محاربة فيروس كورونا على طريقتها، وذلك بإنتاج أقنعة وجه للحماية من انتشار هذا الوباء القاتل، حيث تقدم يوميًا 5 ملايين قناع.





BYD الصينية الأكثر انتاجًا له في العالم.، ولن يركز الصانع الصينى الشهير فى ذلك وحسب، بل يقدم يوميا حوالي 300 ألف زجاجة مطهر لتعقيم الأيدي لمكافحة فيروس كورونا. وبالنظر إلى رقم 5 ملايين قناع وجه تكونيوميا حوالي 300 ألف زجاجة مطهر لتعقيم الأيدي لمكافحة فيروس كورونا.





وكشفت شركة BYD الصينية عن قيامها بدورها تجاه وطنها فى الفترة الحالية للسيطرة على هذا الفيروس، والحد من انتشاره وحصده العديد من الأرواح. عن قيامها بدورها تجاه وطنها فى الفترة الحالية للسيطرة على هذا الفيروس، والحد من انتشاره وحصده العديد من الأرواح.





وبالفعل بدأت BYD الصينية فى توزيع أقنعة ومطهرات لعمالها مع بطاريات السيارات الكهربائية التي ينتجونها، فى محاولة منها لتقليل إمكانية إصابتهم بفيروس covid 19 .





جدير بالذكر أن فيروس كورونا أسفر عن إلغاء معارض بكين وجنيف ونيويورك الدولية للسيارات.



