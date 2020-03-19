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سيارات

BYD الصينية تحارب كورونا بهذه الطريقة

الخميس 19/مارس/2020 - 09:01 ص
BYD الصينية
BYD الصينية
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قسم السيارات
بدأت شركة BYD الصينية للسيارات فى محاربة فيروس كورونا على طريقتها، وذلك بإنتاج أقنعة وجه للحماية من انتشار هذا الوباء القاتل، حيث تقدم يوميًا 5 ملايين قناع.

وبالنظر إلى رقم 5 ملايين قناع وجه تكون BYD الصينية الأكثر انتاجًا له في العالم.، ولن يركز الصانع الصينى الشهير فى ذلك وحسب، بل يقدم يوميا حوالي 300 ألف زجاجة مطهر لتعقيم الأيدي لمكافحة فيروس كورونا.

وكشفت شركة BYD الصينية عن قيامها بدورها تجاه وطنها فى الفترة الحالية للسيطرة على هذا الفيروس، والحد من انتشاره وحصده العديد من الأرواح.

وبالفعل بدأت BYD الصينية فى توزيع أقنعة ومطهرات لعمالها مع بطاريات السيارات الكهربائية التي ينتجونها، فى محاولة منها لتقليل إمكانية إصابتهم بفيروس covid 19

جدير بالذكر أن فيروس كورونا أسفر عن إلغاء معارض بكين وجنيف ونيويورك الدولية للسيارات.

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