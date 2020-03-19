رئيس الغرفة التجارية بالوادي الجديد: حملات رقابية مستمرة لمواجهة الاحتكار

قال عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية، إن هناك تنسيقا وتواصلا دائما مع التموين والتفتيش الصيدلي وحماية المستهلك للقيام بحملات الرقابة الدائمة على محلات الأغذية والصيدليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار والمغالاة في الأسعار.





وأضاف أن مديرية التموين حرصت علي توفير كافة السلع الأساسية للبدالين، بالإضافة إلى منافذ بيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة و المنتشرة بنطاق المحافظة وبها كافة الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

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وأوضح يماني أن الغرفة تقوم بتوفير كافة الإمداد والتموين من المواد الغذائية والسلع الأساسية والمطهرات والمضادات الحيوية والكمامات والكحول والكلور بدون أي استغلال للمواطن في تلك الظروف الطارئة.





ولفت إلى أن هناك اجتماعات بصفة دورية للوقوف علي آخر المستجدات التي تشهدها الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اي تجاوزات أو نقص في أي سلعة أو منتج غذائي.





كان ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية لضمان عدم الاحتكار ومحاربة الغلاء وجشع التجار من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.