ويعد هذا ثاني قانون يقره الكونجرس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، لرصد مبالغ مالية لمواجهة وباء كورونا، كما يتفاوض البيت الأبيض مع مجلس الشيوخ لإقرار مبلغ إضافي بقيمة 500 مليار دولار لاحتواء الأضرار الاقتصادية للفيروس، وسيخصص لدفع شيكات لفائدة جميع الأمريكيين البالغين الذين يتقاضون دخلا سنويا أقل من مليون دولار بحلول السادس من شهر أبريل المقبل.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء، على إجراءات طارئة لتخفيف المصاعب المالية الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة.. ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد المسمى بـ"قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها تسعى إلى حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار قد تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين، وذلك في محاولة لدعم الاقتصاد مع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد.

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى أمس 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 100 حالة.