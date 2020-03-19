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اقتصاد

678 جنيها لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19 مارس 2020

الخميس 19/مارس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19-3-2020 شهدت تراجعا عن مستهل تعاملات أمس الأربعاء حيث سجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو678 بعد أن كانت الأربعاء في المستهل 690 جنيها، ليتراجع سعر الذهب اليوم حوالي 12 جنيها

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.



سجّل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس، 678 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 775 جنيها بعد أن كان بمستهل تعاملات أمس  789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 710 جنيها بعد أن كان بمستهل تعاملات أمس  724 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 18 نحو  581 جنيها بعد أن كان بمستهل تعاملات أمس 591 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 452 جنيها بعد أن كان بمستهل تعاملات أمس 460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب  5,424 جنيه تقريبا، يزن 8 جرامات من عيار 21.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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