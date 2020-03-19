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اقتصاد

15.69 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الخميس 19 مارس 2020

الخميس 19/مارس/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أسعار الدولار في البنوك  شهدت استقرارا اليوم، الخميس 19-3-2020، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي بنوك: "قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصرف العربي الدولي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
ووصل الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار في بنوك: "بلوم، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
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