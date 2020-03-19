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هنفطر إيه النهاردة.. بيض بميكس لانشون ومشروب زبادي بالتمر والعسل

الخميس 19/مارس/2020 - 09:06 ص
هنفطر ايه النهاردة
هنفطر ايه النهاردة
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حياة عبد العزيز
وجبة الفطار من أهم الوجبات على مدار اليوم فهي التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على تكوين جسم الأطفال بطريقة صحية، مع مشروب غذائي يساعد على تقوية الجهاز المناعي، وذلك من خلال الشيف شريف الحطيبي وإليكم المقادير وطرق التحضير.

مقادير بيض بميكس لانشون:
بيض
زبدة
تركي 
روزبيف
سلامي
لانشون 
لحمة 
فلفل الوان 
بصل أخضر
 كرفس 

طريقة تحضير بيض بميكس لانشون:
- تذوب الزبدة ثم يضاف اللانشون المقطع.
- ثم يضاف البيض المخفوق والملح والفلفل.
- ثم يضاف البصل الأخضر والكرفس والفلفل الألوان.
- يحضر السندويش ويقدم.

مقادير مشروب زبادي بالتمر والعسل:
تمر 
زبادي
عسل أبيض 
سوداني محمص
لبن
أيس كريم فانيليا
صوص كراميل

طريقة تحضير مشروب زبادي بالتمر والعسل:
-  تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير.

هنفطر إيه النهاردة.. بيض بميكس لانشون ومشروب زبادي بالتمر والعسل
مشروب الزبادي بالعسل والتمر مشروب الزبادي بالعسل والتمر
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