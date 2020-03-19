AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القبض على مسؤول صيني سابق بارز بتهمة الفساد

الخميس 19/مارس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، اليوم "الخميس" القبض على النائب السابق لحاكم مقاطعة خنان بوسط الصين شيوي قوانج، للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالفساد.

وذكرت النيابة الشعبية العليا - في بيان اليوم - أنها قررت توقيف قوانج بعد انتهاء تحقيقات لجنة الرقابة الوطنية الصينية وإحالتها إليها، والتي أثبتت التحقيقات تلقيه رشاوي.

وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية أعلنتا الشهر الماضي عن طرد قوانج من الحزب وإقالته من منصبه العام، بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط للحزب والقوانين.

Advertisements

ترشيحاتنا

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

بالصدفة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها على أحمد أبو هشيمة ..شاهد

احتقرت موقفه.. تعليق ناري من فنانة شهيرة على شقيق ياسمين عبد العزيز

الأخطر.. دراسة صينية تحذر من عرض جديد لفيروس كورونا

هل تصح صلاة الفرض مرتين بنية قضاء الفوائت؟.. الإفتاء ترد

أحبه.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها بـ علي غزلان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها