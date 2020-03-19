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أخبار العالم

بريطانيا تغلق 40 محطة مترو وتقلص حركة الحافلات للتصدي لكورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ

أعلنت السلطات البريطانية، تقليص حركة المواصلات في العاصمة (لندن) كإجراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت إدارة المواصلات في لندن، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - "أنها قررت إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بلندن حتى إشعار آخر، وتعليق عمل عدد من الحافلات العامة، موضحة أن هذا القرار هو إجراء احترازي للتصدي لانتشار الفيروس، وكذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد مستخدمي وسائل النقل العامة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون دعا، الإثنين الماضي، إلى العمل من البيوت، وتجنب التنقل والامتناع عن حضور المناسبات وزيارة المطاعم والنوادي.

 

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