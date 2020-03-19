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برلمان

تشمل الجمع بين معاشين.. نائب يتقدم بتعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الخميس 19/مارس/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه تقدم بتعديلات مقترحة على المادة 25 و31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضاف النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التعديلات شملت الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وهذا لم يكن موجودا في القانون الحالي، مشيرا إلى أن الإعفاء كان جمركيا فقط، إلى جانب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين، أيا كانت الحالة الاجتماعية.


وتتيح التعديلات التي قدمها عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الحق لأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى الدرجة الثالثة، في قيادة سيارته، بدلا من اقتصارها على الدرجة الأولى فقط.
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