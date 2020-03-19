تشمل الجمع بين معاشين.. نائب يتقدم بتعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه تقدم بتعديلات مقترحة على المادة 25 و31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.













وأضاف النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التعديلات شملت الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وهذا لم يكن موجودا في القانون الحالي، مشيرا إلى أن الإعفاء كان جمركيا فقط، إلى جانب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين، أيا كانت الحالة الاجتماعية.







