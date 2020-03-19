AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خسارة 1.7 مليون وظيفة.. هذا ما سيفعله كورونا في الدول العربية

الخميس 19/مارس/2020 - 09:32 ص
خسارة 1.7 مليون وظيفة..
خسارة 1.7 مليون وظيفة.. هذا ما سيفعله كورونا بالدول العربية
Advertisements
سمر صالح
كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "إسكوا"، أن هناك عواقب وخيمة لتفشي فيروس كورونا المستجد فى الدول العربية وأن هناك نحو 1.7 مليون وظيفة ستفد خلال العام 2020 بسبب "كوفيد-19".
 
وقالت "إسكوا"، أن تقديرات الخسائر الاقتصادية في الدول العربية ستبلغ نحو 42 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات في هذه الدول مجتمعة.

وأوضح الخبير نيرانجان سارانجي، الذي نشرت اللجنة مقابلة معه على صفحتها بتويتر، حيث قال: "هذا ليس استثنائيا لأن النمو العالمي قد تراجع للنصف عما كان متوقعا للعام 2020"، لافتا على أنه قد يتراجع أكثر نتيجة لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفي الأسواق النامية.

ويذكر أن روجر داو، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأمريكية قال في تصريحات لشبكة CNN إن فيروس كورونا كبد اقتصاد أمريكا خسائر بلغت 800 مليار دولار، مضيفًا أن صناعة السفر وحدها خسرت ما قيمته 355 مليار دولار.

خسارة 1.7 مليون وظيفة، هذا ما سيفعله كورونا فى الدول العربية.

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "إسكوا"، أن هناك عواقب وخيمة لتفشي فيروس كورونا المستجد فى الدول العربية وأن هناك نحو 1.7 مليون وظيفة ستفد خلال العام 2020 بسبب "كوفيد-19".
 
وقالت "إسكوا"، أن تقديرات الخسائر الاقتصادية في الدول العربية ستبلغ نحو 42 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات في هذه الدول مجتمعة.

وأوضح الخبير نيرانجان سارانجي، الذي نشرت اللجنة مقابلة معه على صفحتها بتويتر، حيث قال: "هذا ليس استثنائيا لأن النمو العالمي قد تراجع للنصف عما كان متوقعا للعام 2020"، لافتا على أنه قد يتراجع أكثر نتيجة لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفي الأسواق النامية.

ويذكر أن روجر داو، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأمريكية قال في تصريحات لشبكة CNN إن فيروس كورونا كبد اقتصاد أمريكا خسائر بلغت 800 مليار دولار، مضيفًا أن صناعة السفر وحدها خسرت ما قيمته 355 مليار دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك الاستثمار الدولي: ضربة «كورونا» للاقتصاد الصيني قد تكون أكثر خطورة من وباء «سارس»

بعد إعلان صندوق النقد والبنك الدوليين ضخ 62 مليار دولار لمواجهة كورونا.. الدولار يتراجع قرشين أمام الجنيه

اسعار النفط اليوم.. تعليق صادم من روسيا على وضع البترول

أكبر خسارة للنفط في 30 عاما.. حرب عالمية جديدة على عملاء البترول

السعودية تكشر عن أنيابها بعد أزمة سعر النفط العالمي : لا حاجة لاجتماعات أوبك

لعبة كراسي موسيقية.. تراجع الذهب وارتفاع أسعار النفط اليوم

ترشيحاتنا

الوضع خطير جدا.. فتاة بريطانية تكشف أعراض كورونا من داخل الحجر الصحي.. فيديو

استشاري باطنة: الحديث عن أشياء بسيطة تزيد المناعة سذاجة ..فيديو

سموم يأكلها الأطفال.. احذر تقديم هذه الأطعمة لطفلك

بعد إعلانه الحجر الصحي.. السيطرة على حريق بمصنع سنمار في بورسعيد.. صور

وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مارس.. تفاصيل

خناقة مع رضا عبدالعال وسر كورونا وهجوم على كهربا.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها