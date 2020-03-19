إيران تصدم العالم: 50 شخصًا يصابون بـ فيروس كورونا كل ساعة

كشفت إيران الخميس، عن حقيقة صادمة وهي أن 50 شخصًا في إيران يصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كل ساعة، كما يتوفى شخص مصاب بالفيروس كل 10 دقائق.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صرح مدير مركز العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، بأن 50 شخصًا في البلاد يصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد في الساعة الواحدة.
وكتب جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم الخميس، أنه في كل ساعة تقريبًا يصاب 50 شخصًا بفيروس "كوفيد-19" كما يتوفى شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل.
كما حث المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين على ضرورة "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".
وكان مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي قد اعلن في تصريح صحفي يوم امس بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 17361 والمتعافين 5710 والمتوفين 1135 حالة حتى ظهر الاربعاء.