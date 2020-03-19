أخبار مبشرة.. شفاء 28 حالة مصابة بـ فيروس كورونا ورئيس الوزراء يناقش آخر التطورات.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن مصر تتخذ قرارات وإجراءات احترازية وتضع صحة المواطنين أمام أعينها كأولوية أولى، مؤكدة أنه يعقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





وأضافت هند النعسانى خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية صدى البلد، أن المجلس سيناقش تقرير وزارات الصحة والطيران والسياحة، لافتة إلى أنه اليوم سيكون بداية تطبيق قرار تعليق السفر وغلق المطارات من اليوم 19 مارس وحتى يوم 31 مارس، كما سيناقش المجلس آخر المستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا.





وتابعت أنه بلغ إجمالى عدد المصابين فى مصر حتى أمس الأربعاء 210 حالة، من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجوا من مستشفى العزل، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة.





وأشارت هند النعساني، إلى أنه من الأخبار المبشرة هو إعلان وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا، من إيجابية إلى سلبية، مضيفًا أن العدد وصل إلى 40 حالة.



