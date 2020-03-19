استقالة عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.. اعرف السبب

نشرت صحيفة "الوئام" السعودية صباح اليوم الخميس نبأ إعلان شركة أرامكو السعودية عن استقالة "آندرو قولد" من منصبه كعضو في مجلس إدارة الشركة، وكرئيس للجنة المراجعة التابعة للمجلس، لأسباب شخصية.





وكان "آندرو قولد" عضوًا مستقلًا في مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية التي ابتدأت بتاريخ 24/4/2018م، كما كان يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في دورتها الحالية التي ابتدأت بتاريخ 9/5/2018م.





أعرب مجلس إدارة شركة ارامكو السعودية عن جزيل شكره لـ"آندرو قولد" على جهوده ومساهمته الفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.



