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برلمان

قبل كورونا.. البرلمان وضع ضوابط لـ الشيشة بالمحلات العامة

الخميس 19/مارس/2020 - 10:20 ص
الشيشة
الشيشة
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محمود فايد
لا صوت يعلو علي  مواجهة  الكورونا فى مصر والعالم،  مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية على كافة المستويات، وخاصة  مواجهة  تناول الشيشة التى ثبت أنها إحدى وسائل انتقال العدوى، ومن ثم كانت التوجيهات  من  الحكومة المصرية بمواجهة  تناول الشيشة من المحلات والمقاهي عبر حملات تمت من الوحدات المحلية والأحياء.

المحلات العامة
وتضمنت الجهود  إغلاق المقاهي ببعض المناطق وخاصة التى  تشهد تجمعات كبيرة، وذلك عبر قرارات إدارية كإجراءات احترازية  لمنع انتشار هذا الوباءـ ومع التعرض  لقانون المحال العامة الذي أقره مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال مؤخرا، وتضمن المادة 22 بشأن  الشيشة وضع عدد من الضوابط الحاكمة  لعرضها .

الغلق الإداري
ونصت المادة 22 من قانون المحال العامة بأنه لا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة، وفقا للشروط والأوضاع وأداء الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله بما لا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية العامة.

وتضمنت المادة 23 من ذات القانون بأن المخالفة فى تقديم الشيشة سواء بدون ترخيص، أو بما يخالف الأوضاع البيئة والصحية العامة،  مثل انتشار  فيروس كوروناـ يعرض المحل أو المقهى للغلق الإداري من قبل الجهات المعنية.

جهود المواجهة
ويشهد الشارع المصري  خلال الأيام الجارية جهود مختلفة من وحدات الإدارة المحلية نحو مواجهة تناول الشيشة بالمقاهي، وأيضا  التجمعات الكبيرة التى تحدث فى إطار مواجهة فيروس كورونا فى ضوء الخطة الشاملة من مؤسسات الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
 
وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من الأحد 15 مارس.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع مستشفيات الصدر والحميات مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال أى حالات مشتبه فى إصابتها بالأنفلونزا وفيروس كورونا، على أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص خطين ساخنين هما 105 و15335 لتقديم الاستفسارات والتوعية للمواطنين على مدار الساعة فى إطار خطط الوزارة للحد من من أى تفشيات وبائية بين المواطنين، مؤكدة أن الخطين يعملان على مدار الساعة وبالمجان.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
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