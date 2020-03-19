ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج الحشيش بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج الحشيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا بتمكن خدمة القطاع الثاني الدائري من ضبط كل من "عصام. م" ومقيم أول السلام القاهرة و"هانى. م" ومقيم شارع الحرية – إمبابة جيزة.

وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 190 جرامًا ومبلغ 100 جنيه وعدد 2 هاتف محمول حال استقلالهما الدراجة البخارية.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما وجار تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.