الضرائب: لهذه الأسباب تم إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية.. فيديو

قال ثروت عبد الباقى ، مدير عام التطبيقات والجودة بمصلحة الضرائب ، إن المنظومة الإلكترونية عند بدء العمل بها كان من أهم أهدافها التيسير على الممولين .





وأوضح مدير عام التطبيقات والجودة بمصلحة الضرائب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المنظومة الإلكترونية اعتمدت على عدم قيام الممول بالقيام للمأمورية بهدف تجنب الزحام .





وأشار ثروت عبد الباقى إلى تجنب التكدس فى المنظومة الإلكترونية قام بتوفير الجهد والوقت لتقديك المواطن للإقرار الضريبى .





ولفت ، مدير عام التطبيقات والجودة بمصلحة الضرائب إلى أن الظروف الحالية منعت أيضأ التكدسات فى الأماكن العامة ، والمغلقة تطبيقأ للقرارت الإحترازية التى تقوم بها الحكومة لتقليل الإصابة ..





وتابع ، بأن رسوم المنظومة الإلكترونية كانت 325 جنيه بخصوص الممولين الذين يقدمون قيمة مضافة ، أن ضريبة الدخل كانت 28 جنيه فقط والمفترض أن يقوم الممول بسدادها عن طريق المنظومة وصدر قرار الوزير بتجنب دفع هذه الرسوم عن طريق القيمة الإلكترونية .











