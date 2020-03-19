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الضرائب: لهذه الأسباب تم إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 10:31 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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شيرين عادل
قال ثروت عبد الباقى ، مدير عام التطبيقات والجودة بمصلحة الضرائب ، إن المنظومة الإلكترونية عند بدء العمل بها كان من أهم أهدافها التيسير على الممولين .

وأوضح مدير عام التطبيقات والجودة بمصلحة الضرائب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن المنظومة الإلكترونية اعتمدت على عدم قيام الممول بالقيام للمأمورية بهدف تجنب الزحام .

 وأشار ثروت عبد الباقى  إلى تجنب التكدس فى  المنظومة الإلكترونية  قام بتوفير الجهد والوقت لتقديك المواطن للإقرار الضريبى .

ولفت ، مدير عام التطبيقات والجودة بمصلحة الضرائب إلى أن الظروف الحالية منعت أيضأ التكدسات فى الأماكن العامة ، والمغلقة تطبيقأ للقرارت الإحترازية التى تقوم بها الحكومة لتقليل الإصابة .. 

وتابع ، بأن رسوم المنظومة الإلكترونية كانت 325 جنيه بخصوص الممولين الذين يقدمون قيمة مضافة ، أن ضريبة الدخل كانت 28 جنيه فقط  والمفترض أن يقوم الممول بسدادها عن طريق المنظومة وصدر قرار الوزير بتجنب دفع هذه الرسوم عن طريق القيمة الإلكترونية . 



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