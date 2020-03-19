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مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول كوب من الماء الدافئ في الصباح

الخميس 19/مارس/2020 - 11:03 ص
الماء وفوائده
الماء وفوائده
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لمياء الياسين
يميل معظمنا إلى اختيار كوب من الماء البارد ، خاصة خلال الطقس الحار، حيث يكون طعمه أفضل وأكثر انتعاشًا، ولكن في الواقع ، الماء الدافئ ثبت أنه أكثر فائدة لصحتنا. 

موقع Bright Side جميع إيجابيات وسلبيات شرب الماء الدافئ والبارد. 


1. يمكن أن يسبب مشاكل فى  الهضم الخاص بك.

عندما تستهلك الماء البارد ، تتقلص الأوعية الدموية ، مما يعوق قدراتك الهضمية، قد يؤدي إلى اضطرابات في المعدة، وآلام في البطن، وإمساك.

2. استهلاك الطاقة.

يستخدم جسمك طاقة إضافية لتسخين الماء البارد من أجل الوصول إلى متوسط ​​درجة الحرارة، هذا هو السبب في عدم شرب الماء المثلج إلا إذا كنت تريد الشعور بالإرهاق وعدم القدرة على إكمال مهامك اليومية.

3. يبطئ معدل ضربات القلب.

يمكن أن يؤدي شرب الماء البارد إلى انخفاض معدل ضربات القلب.الذي يشكل جزءًا مهمًا من الجهاز العصبي المستقل للجسم. يعمل انخفاض درجة حرارة الماء كمحفز للعصب المبهم لخفض معدل ضربات القلب.

4. يخلق المخاط في جسمك.

شرب الماء البارد يتسبب في تمدد المخاط في الجسم . يتدهور نظام المناعة لديك وقد يؤدي إلى سيلان الأنف وأمراض الخطيرة.

أما عن فوائد الماء الدافىء، فهو يساعد  على طرد السموم من جسمك التي يمكن أن تساهم في العديد من الأمراض، للحصول على تأثير أقوى، أضف شريحة من الليمون إلى الماء الدافئ: سيعيد فيتامين سي إحياء الخلايا بينما الماء الدافئ سيزيل السموم من جسمك.

على الجانب الآخر يساعد تناول  الماء الدافئ خاصة عند تناوله فى الصباح  فى تخفيف الألم الناجم عن الحيض والصداع، يزيد من الدورة الدموية ويحسن تدفق الدم. إذا كنت تعاني من تقلصات ، يجب عليك أيضًا شرب الماء الدافئ، حيث سيساعد العضلات الضيقة على الاسترخاء.

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