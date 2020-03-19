البورصة تخسر 17 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم

بدأت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، اخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 17.00 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 476.4 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 7.2% عند مستوى 8120.74 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.6% عند مستوى 8120.74 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6% عند مستوى 9220.75 نقاط، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 5.9% عند مستوى 3031.2 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.9% عند مستوى 810.11 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 888.48 نقطة، فيما لم يتغير مؤشر بورصة النيل بنسبة عند مستوى 598.72 نقطة.