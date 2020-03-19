مأساة إنسانية.. مصرع أم وأطفالها الثلاثه بكفر الزيات.. تفاصيل

شهدت مدينة كفر الزيات في الغربية صباح اليوم، مصرع ربة منزل في نهاية العقد الرابع من عمرها وأطفالها الثلاثة خنقا بسبب دخان الدفاية أثناء تواجدهم داخل منزل العائلة، وتم التحفظ على جثث الضحايا داخل مستشفي كفرالزيات العام .





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور كفر الزيات بورود بلاغ من شرطة النجدة بالواقعة.





وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز كفرالزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين وفاة ربة منزل تدعى "رباب .ش .ص" ٣٩ سنه وأطفالها الثلاثة نتيجة اختناق ناتج بسبب نقص الأكسجين بسبب الدفاية في منزلهم.



