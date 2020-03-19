AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مأساة إنسانية.. مصرع أم وأطفالها الثلاثه بكفر الزيات.. تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 10:38 ص
جثة
جثة
Advertisements
احمد علي
شهدت مدينة كفر الزيات في الغربية صباح اليوم،  مصرع ربة منزل في نهاية العقد الرابع من عمرها وأطفالها الثلاثة خنقا بسبب دخان الدفاية أثناء تواجدهم داخل منزل العائلة، وتم التحفظ على جثث الضحايا داخل مستشفي كفرالزيات العام .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور كفر الزيات بورود بلاغ من شرطة النجدة بالواقعة.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز كفرالزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين وفاة ربة منزل تدعى "رباب .ش .ص" ٣٩ سنه وأطفالها الثلاثة نتيجة اختناق ناتج بسبب نقص الأكسجين بسبب الدفاية في منزلهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوادث وضحايا فى يوم.. رسب 3 مرات.. حكاية طالب ثانوي انتحر شنقا في القليوبية.. مصرع شاب صدمته سيارة نقل في كفر الزيات

مصرع شخص وزوجته خنقا داخل منزلهما بالمحلة

مصرع طالب غرقا في مياه ترعة بـ كفر الزيات

شاب ينتحر لمروره بأزمة نفسية بمركز كفر الزيات

ترشيحاتنا

عبد الله بكري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

توقعات بإصابة مليون مواطن بـ كورونا.. آخر التطورات فى بلجيكا حول عدد الإصابات والوفيات..فيديو

الأخطر.. دراسة صينية تحذر من عرض جديد لفيروس كورونا

وقف تصوير مسلسل Friends بسبب كورونا

حلم ليفربول في خطر.. اجتماع طارئ لبحث مصير الدوري الإنجليزي.. اليوم

تحذير ونصيحة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها