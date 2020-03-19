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أخبار العالم

انهيار توماس كوك.. فاتورة بـ 156 مليون جنيه إسترليني

الخميس 19/مارس/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

كشف تقرير صادر عن مؤسسة وايت هول للإنفاق، أن دافعي الضرائب  في بريطانيا سيحصلون على ما  لا يقل عن 156 مليون جنيه إسترليني بسبب انهيار توماس كوك، وفق صحف بريطانية.


قال مكتب التدقيق الوطني إن وزارة النقل (DfT) وافقت على دفع ما يقدر بـ 83 مليون جنيه إسترليني من التكلفة الإجمالية، لإعادة عملاء عملاق السفر الذين لم يشملهم مخطط أتول، أو العودة .


 تشمل التكاليف الحكومية الأخرى 58 مليون جنيه إسترليني والمدفوعات ذات الصلة لموظفي توماس كوك السابقين، وما لا يقل عن 15 مليون جنيه إسترليني لتصفية الأعمال.


وأضاف المكتب أنه "قد لا تكون التكلفة النهائية معروفة لبعض الوقت"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فواتير تكاليف الإعادة إلى الوطن التي لا تزال تُستلم.


يبدو أن الحكومة مستعدة لدفع الفاتورة، مع خروج الشركة عن السوق .


عندما انهارت توماس كوك في 23 سبتمبر من العام الماضي، أمرت إدارة الطيران المدني بإعادة 150 ألف المصطافين كانوا في الخارج.


وشمل ذلك ما  يقرب من 83000 شخص لم يحجزوا رحلة، مما يعني أنه لا يحق لهم تلقائيًا العودة إلى ديارهم  مجانًا.


 فلست شركة السياحة العملاقة بعدما وصلت ديونها 9 مليارات جنيه إسترليني بعد الفشل في تأمين عملية إنقاذ من مساهمتها الصينية، فوسون، أو الحكومة.

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