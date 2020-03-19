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اتفاقية منحة بـ 8 ملايين يورو خاصة بـ مصرف كيتشنر.. وزير التنمية المحلية: إنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف وتنقية المصرف الرئيسي

الخميس 19/مارس/2020 - 11:59 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى - وزير التنمية المحلية
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إيمان البكش
  • وزير التنمية المحلية:
  • الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف
  • تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة
  • شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية
  • إنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه
  • تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة

وقع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع خالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بالقاهرة، على اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، حيث تم التوقيع بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك بالقاهرة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن تلك المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى من خلال استشاري المشروع ووحدة إدارته وللتوعية المجتمعية بالمشروع، وهي انعكاس لعمق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

وأوضح أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو، ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.
 
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.

وأكد أن الوزارة تتعاون وتنسق مع وزارتي الموارد المائية والرى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضًا المحافظات الثلاث لتقديم جميع  التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع.

وأشاد شعراوي بجهود وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية في إتمام اتفاقيتي القرض والمنحة، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لجهود لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتي تابعت وناقشت المشروع واتفاقياتة منذ البداية، مشيدا أيضا بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الأوروبي لتنفيذ عدد من المشروعات الجارية فى إطار الشراكة بين البنك والحكومة المصرية والتى يأتى من بينها مشروع تطهير مصرف كيتشنر وتقديم جميع التسهيلات والدعم لتنفيذ المشروع بما يساهم فى رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف.

من جانبه، صرح خالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بأن البنك مهتم بشكل كبير بتنمية قطاع المخلفات الصلبة فى مصر، ويعتقد أن مشروع إدارة المخلفات الصلبة الخاص بمصرف كيتشنر يمثل خير نموذج لهذا الاهتمام، كما أن هذا المشروع يأتي فى إطار دعم البنك لمشروعات الدولة المصرية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة والشمول الاقتصادي. 

يأتي ذلك في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع "تطهير مصرف كيتشنر" بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والذى يقع فى نطاقه 182 قرية منها، 118 قرية بالغربية، 35 قرية بكفر الشيخ، 29 قرية بالدقهلية، والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك الأوربي وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي.
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