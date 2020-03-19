الزناتي: صرف بدل التدريب للصحفيين اليوم الخميس

صرح حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين بأن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر مارس، سيتم اليوم الخميس وذلك بدءا من الساعة الثالثة مساء بماكينات الصرف للبنك الأهلي.





وأشار الزناتى إلى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة لصرف البدل، والتى تستمر حتى السادسة مساء.





وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد حول اليوم مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية عن شهر مارس الحالي لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من اليوم الخميس 19 مارس.





كذلك فقد وصلت أمس المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، للهيئة الوطنية للصحافة وسيتم تحويلها بدءًا من يوم الأحد 22 مارس لكل المؤسسات الصحفية، بحيث يبدأ صرف البدل بها بدءا من اليوم التالي الاثنين 23.