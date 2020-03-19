AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزناتي: صرف بدل التدريب للصحفيين اليوم الخميس

الخميس 19/مارس/2020 - 11:14 ص
حسين الزناتى - أمين
حسين الزناتى - أمين صندوق نقابة الصحفيين
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
صرح حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين بأن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر مارس، سيتم اليوم الخميس  وذلك بدءا من الساعة الثالثة مساء بماكينات الصرف للبنك الأهلي.  

وأشار الزناتى إلى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة لصرف البدل، والتى تستمر حتى السادسة مساء.

وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد حول اليوم مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية عن شهر مارس الحالي لحساب النقابة،  بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من اليوم  الخميس 19 مارس. 

كذلك فقد وصلت أمس المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، للهيئة الوطنية للصحافة وسيتم تحويلها بدءًا من يوم الأحد 22 مارس لكل المؤسسات الصحفية، بحيث يبدأ صرف البدل بها بدءا من اليوم التالي الاثنين 23.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك ناصر يوافق على منح صحفيي الجرائد القومية قروضا بضمان البدل

الزناتى: صرف بدل التدريب للصحفيين اليوم الخميس

يلتقون كبار المسئولين والإمام الأكبر.. إجراء قرعة الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة

غدا.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

ترشيحاتنا

دجاجة عاشت في عصر الديناصورات.. شاهد اكتشاف عجيب يثير دهشة العلماء

كيم كاردشيان توضح حقيقة إصابتها بـ فيروس كورونا.. صور

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

خبر سار من الكويت بشأن كورونا

أخبار الفن.. قصة حب منة عرفة وعلى غزلان.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. فنانة شهيرة تحتقر موقف شقيق ياسمين صبري

هل يضرب زلزال عنيف هذه المناطق اليوم؟ البحوث الفلكية ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها