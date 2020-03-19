دراسة: بدانة الأم لا تؤذيها فقط بل تسبب لطفلها تلك الكارثة





ووفقا لموقع برايت سايد، هناك علاقة بين بدانة الأم أثناء الحمل ومشكلات التطور الفكري المستقبلي للطفل، وتشير دراسة إلى أن السمنة أثناء الحمل قد تؤثر على نمو دماغ الطفل في المستقبل.



تشير دراسة إلى أن السمنة أثناء الحمل قد تؤثر على نمو الدماغ للطفل في المستقبل فعندما تكتسب المرأة الحامل الكثير من الوزن ، غالبًا ما يعتقد أن صحتها فقط هي التي ستتعرض للخطر. وهذا يعني: نحن لا نأخذ في الاعتبار أن هذه مشكلة يمكن أن تؤثر أيضًا على الطفل.







في الدراسات التي أجريت على الأطفال في الثالثة من العمر ، فحص الباحثون مهاراتهم الحركية ولاحظوا أن بدانة الأم أثناء الحمل كانت مرتبطة بالحالات التي كانت فيها المهارات الحركية للأطفال أبطأ.



عندما أعيد فحص الأطفال في سن 7 ، تم اكتشاف أن الأطفال الذكور من أمهات كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أثناء الحمل كان معدل ذكائهم أقل من أولئك الذين ولدوا لنساء كان لديهم وزن طبيعي. كان هذا الاختلاف 5 نقاط أو أكثر ، وحدث فقط عند الرجال.

الاستنتاجات



تشير دراسة إلى أن السمنة أثناء الحمل قد تؤثر على نمو الدماغ للطفل في المستقبل



يجب أن نوضح أنه على الرغم من أن الدراسة وجدت علاقة بين بدانة الأم أثناء الحمل والمشكلات في الأطفال المذكورين أعلاه ، لم يكن من الممكن تحديد سبب أو أسباب حدوث ذلك.



من ناحية أخرى ، نظرت الدراسة في بيئة كل طفل ووجدت أن تأثير سمنة الأم أثناء الحمل على معدل ذكاء الطفل كان أقل عندما كبروا في منزل مريح ، حيث تلقوا محفزات للعب والتعلم.









حماية صحة طفلك تعد مسؤولية الأم أثناء الحمل فقد تتسبب بدانة الأم فى العديد من المشاكل الصحية.عادة ما يكون وزن المرأة أثناء الحمل مصدر قلق لها ولطبيب التوليد. من الضروري أن تكون زيادة الوزن تدريجية وأن تكون ضمن الحدود الصحية لكل فترة حمل. من بين المضاعفات التي يمكن أن تسببها السمنة لدى النساء أثناء الحمل ، ارتفاع ضغط الدم ، وتسمم الحمل ، وسكري الحمل .يمكنك معرفة ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة باستخدام جدول يقيس مؤشر كتلة الجسم (BMI) .وربط فريق من المتخصصين من كلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا وجامعة تكساس دراسة في BMC Pediatrics بين بدانة الأم أثناء الحمل مع بعض الصعوبات في التطور اللاحق لأطفالهم.