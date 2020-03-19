لمواجهة كورونا .. إجازات استثنائية للموظفين في الدقهلية .. تعرف عليها

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم قرارا يتضمن التصريح بإجازة استثنائية للعاملة والموظفة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد عمره عن اثنى عشر سنة ميلادية.





يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى كافة مواقع العمل بالمحافظات والدواوين الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بهدف مجابهة فيروس كورونا.





كما يتضمن قرار المحافظ التصريح بأجازة استثنائية للعامل والموظف من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك مده سريان قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر فى هذا الشأن .





وأوضح محافظ الدقهلية أن الأحكام التى يتضمنها قرار المحافظة تسرى على العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات الفرعية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.





وأشار المحافظ إلى أن القرار يستثنى العاملين بجهات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء، موجها كافة الجهات المختصة لتنفيذ القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بكامل اجهزتها لا تدخر جهدا فى اتخاذ أية إجراءات احترازية تستهدف الحفاظ على صحة وحياة المواطنين على مستوى المحافظة ومجابهة فيروس كورونا.