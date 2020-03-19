دبلوماسي صيني كبير: صنعنا لقاحا لـ كورونا ونجربه على البشر

احتفى السفير الصيني لدى الرياض، تشن وي تشينج، باللقاح الذي طوره فريق بقيادة الأكاديمية المتخصصة في الأوبئة تشن وي، بمناسبة دخوله إلى مرحلة التجارب السريرية، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".





وكتب تشينج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد - 19" الذي طورته بلاده اجتاز مرحلة الأبحاث السريرية، وتمت الموافقة على تجربته على البشر.





وقال تشين وي: "وفقًا للمعايير الدولية واللوائح المحلية، تم التحضير لتحقيق الجودة الآمنة والفعالة للقاح ويمكن السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع".





وأرفق الدبلوماسي الصيني تغريدته بشريط للتليفزيون المركزي، استعرض هذا الإنجاز وأجرى مقابلة مع العالمة الصينية تشن وي، التي خاضت وفريقها من الخبراء جولات في السابق ضد وبائي إيبولا وسارس.