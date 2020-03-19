رئيس جهاز 15 مايو: توفير 12 سيارة لنقل المواطنين إلى عدة مناطق

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن توفير 12 سيارة أجرة لنقل المواطنين من أمام مقر جهاز المدينة، مرورًا بامتداد المدينة، حتى مناطق الإسكان الاجتماعى وتشمل (50 فدانًا - 90 فدانًا - 120 فدانًا - 290 فدانًا)، وذلك تيسيرًا على المواطنين.





وأضاف المهندس السيد همام، أنه تم إتاحة السيارات كتجربة جديدة لربط أنحاء المدينة ببعضها البعض، ولدراسة إمكانية زيادة أعدادها في حال زيادة الطلب على تلك السيارات، وكذا تيسيرًا على المترددين على مقر الجهاز لقضاء الخدمات المتنوعة، مشيرًا إلى المتابعة الدورية للسيارات التي تمت إتاحتها لعدم العدول عن خطوط السير المخصصة لكل سيارة، وكذا اختيار أفضل الخطوط التي تتماشى مع رغبة المواطنين وخاصة مناطق الإسكان الاجتماعي.



