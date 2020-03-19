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أخبار العالم

كورونا يستوحش فى إسرائيل.. الموساد والشاباك والجيش يتدخلون لإنقاذ الموقف

الخميس 19/مارس/2020 - 11:12 ص
كورونا يستوحش فى
كورونا يستوحش فى إسرائيل
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سمر صالح
بعد استغاثات السلطات الإسرائيلية بجهاز الأمن العام "الشاباك" لإنقاذ الموقف بعد تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 أعلن الموساد والجيش أيضًا تخصيص وحدات لمساعدت وزارة الصحة.

وتمكن "الشاباك" من جلب 100 ألف وحدة اختبار لفيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات الى 529 بينما وضعت عشرات الآلاف في الحجر الصحي.

وكشف التلفزيون الاسرائيلي القناة 12 "تمكن الموساد بجلب 100 ألف وحدة اختبار للفيروس من خارج إسرائيل خلال عملية له وتعتبر هذه العملية واحدة من سلسلة عمليات سيقوم بها الموساد من أجل جلب 4 ملايين وحدات اختبار لإسرائيل بعد أن تم الكشف عنها في العديد من الدول حول العالم".

ويأتي هذا الكشف تأكيدا لتصريحات رئيس الوزراء نتنياهو انه قام بتوجيه التعليمات للأجهزة الاستخبارية الشاباك والموساد من أجل العمل على الحد من انتشار الوباء العالمي. 

وقررت إسرائيل هذا الاسبوع الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لجمع بيانات المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقال جهاز الشاباك إنه كلف بجمع معلومات عن المواطنين "لمحاربة انتشار الفيروس المستجد المميت، وسيبدأ العمل فورًا".

وفي الوقت نفسه ، يقوم موظفو الجهاز الاستخباري بالمؤسسة حاليًا بمساعدة وزارة الصحة الاسرائيلية في خلق برامج وتطبيقات فريدة للتعامل مع الفيروس. 

وأضافت القناة "هذا حدث غير عادي ، حيث يتم حشد جميع أجهزة المخابرات والأمن في إسرائيل للمساعدة في الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس".

ووقع وزير الجيش نفتالي بينيت على أمر يجيز تجنيد 2000 من أفراد الاحتياط من أجل مساعدة وزارة الصحة الإسرائيلية.

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