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محافظات

فحص 200 شخص في أسيوط عائدين من إيطاليا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:05 م
كورونا
كورونا
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إيهاب عمر
أكد الدكتور محمد حسن، مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بمركز أبنوب، إن جميع أبناء المركز العائدين من إيطاليا خلال شهر مارس وبلغ عددهم 200 مواطن، خضعوا جميعهم للفحص فى المطار وتحليل العينات الخاصة بهم، وتبين عدم ظهور أى أعراض مرضية عليهم وسلبية نتائج التحاليل أيضا، وقد تمت متابعتهم وأسرهم فى المنازل لمدة أسبوعين وتأكد عدم إصابة أى منهم بفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد حسن إن جميع القادمين من الخارج يتم إبلاغ مديرية الصحة من خلال برنامج للمتابعة مع وزارة الصحة بكشوف بأسمائهم وأرقام هواتفهم للتواصل معهم خلال رحلة العودة وعقب وصولهم.

وأضاف أن الإدارة الصحية بمركز أبنوب تواصلت مع جميع العائدين ونظمت زيارات لهم فى منازلهم لمتابعة حالاتهم والاطمئنان عليهم.

وأوضح مدير الطب الوقائى أن كل ما أثير من بلبلة وشائعات حول هروب أحد العائدين من العزل أو عدم معرفة مديرية الصحة بعدد العائدين أو حالاتهم المرضية إن وجدت أو عدم خضوعهم للفحص والتحليل، كل هذه شائعات لا أساس لها من الصحة والهدف منها إثارة المواطنين وتخويفهم فقط.

ونوه إلى أن الإدارة الصحية بأبنوب تسلمت آخر اسمين لعائدين من إيطاليا أمس، الأربعاء، وتم فحصهم بالفعل وقد وضعوا نفسهم تحت العزل الذاتى فى منازلهم بمتابعة كاملة من الإدارة الصحية بالمركز.

من جهة أخرى، نظمت مديرية الصحة بأسيوط مسيرة لتوعية المواطنين بالمحلات والشوارع بمدينة أبنوب، بالتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية وبمشاركة الرائدات الريفيات ومسئولي الإعلام والثقافة الصحية ومتطوعات من الجمعية تم تدريبهن على طرق التوعية بالفيروس وطرق الوقاية والإصابة وتأكيد السلوكيات الصحية السليمة.

وناشد حسنى رجب، مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة ومنظم المسيرة، أهالى ابنوب عدم الالتفات إلى الشائعات والاستجابة إلى حملات التوعية التى تتولى المديرية والجمعيات الخيرية تنظيمها بهدف محاصرة الفيروس.

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