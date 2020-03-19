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توك شو

بداية من العام القادم.. جميع تعاملات المالية مع المواطنين إلكترونيا.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 11:12 ص
إبراهيم عبد الحليم،
إبراهيم عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للضرائب
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هاجر إبراهيم
قال إبراهيم عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للضرائب، إنه اعتبارا من العام القادم، ستكون جميع التعاملات بين المواطنين ووزارة المالية إلكترونيا، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة حاليا الهدف منه منع التعامل الورقى، حيث إنه اعتبارا من العام القادم ستكون جميع التعاملات إلكترونيا.


وأضاف إبراهيم عبد الحليم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هذا العام استمرت وزارة المالية بتقديم الخدمات الإلكترونية، موضحا أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعية من الممكن أن يقدم ورقيا أو إلكترونيا.


وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سمحت للمواطنين العاديين بتقديم إقراراتهم إلكترونيا بدون مقابل، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ ذلك القرار.


وأفاد بأن المواطنين العاديين يقومون بدفع رسوم من البوابة الإلكترونية للضرائب، نظرا لانتشار فيروس كورونا وإعفاء جميع الممولين وتقديم إقراره  إلكترونيا بدون سداد أى رسوم.


وأشار إلى أنه بالنسبة لعدد الشريحة اليومى تكون الأعداد كبيرة جدا، لافتا إلى أنه تشجيعا ومساهمة من وزارة المالية للسيطرة على فيروس كورونا تم استخدام خاصية الإقرار إلكترونيا مجانا وبدون أى رسوم.
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