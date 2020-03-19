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رياضة

عمرو طارق يستعد للدورى الأمريكي في المنزل والنادي يراقبه بـ gps

الخميس 19/مارس/2020 - 11:16 ص
عمرو طارق
عمرو طارق
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عبدالله هشام
أكد عمرو طارق لاعب منتخب مصر ونادي نيويورك ريد بولز الامريكي أنه يخضع للتدريبات بالقرب من المنزل في ظل إيقاف بطولة الدورى الأمريكي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف طارق في تصريحات صحفية: النادي منع اللاعبين من التدريبات الجماعية وكلف كل لاعب بأداء التدريبات بشكل منفرد في المنزل كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الجميع ويقوم النادي بمراقبتنا بأجهزة الـ Gps وهدفه هو الحفاظ على اللياقة البدنية".


وأكمل: "أقوم بالتدريب في ملعب خلف منزلى ثم أعود للبيت طبقا لتعليمات النادي للحفاظ على أمني وسلامتي وفرص استكمال بطولة الدورى كبيرة خصوصا وأننا لعبنا أسبوعين فقط".


وتمتلك الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية نظام تتبع للاعبين معتمدا على أنظمة الملاحة العالمية باستخدام الأقمار الصناعية وتقوم بتحليل البيانات والإحصائيات لكل لاعب عن مجهوده ولياقته البدينة.


جدير بالذكر أن الولات المتحدة الأمريكية سجلت 6400 حالة إصابة بفيروس الكورونا ولم تتم إصابة أي لاعب كرة قدم حتى الآن.

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