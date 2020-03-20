بالرغم من عاصفة التنين.. مياه الأمطار هي حياة بدو الصحراء بمطروح

مياه الأمطار هي حياه بدو الصحراء بمطروح

الأمطار تمثل رعبا في المحافظات والخير عند بدو الصحراء

تطهير ٥٠ بئرا رومانيا لتخزين ٤٠ ألف م٣ لمياه الأمطار جنوب السلوم

تعدد استخدام الأمطار في الشرب والزراعة وتربية الثروة الحيوانية









علي الرغم أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها مصر بنوة التنين كان لها تأثير كبير في إحداث خسائر في البنية التحتية والمباني والممتلكات بل امتدت لخسائر بشرية وفي الكائنات الحية.





إلا أن بدو مطروح قاطني المناطق الصحراوية يختلفون عن باقي محافظات مصر في نظرتهم للأمطار فالاأمطار تمثل لهم أنها شريان الحياه الحقيقي لذلك يطلقون عليها أمطار الخير.





فبدو مطروح تعدد لهم أغراض استخدام الأمطار سواء في الشرب او الزراعة او تربية الثروة الحيوانية من خلال الرعي.









كما يحرص قاطنو المناطق الصحراوية بمطروح علي ملي تجهيز الآبار قبل موسم الشتاء لكون الأمطار هي مصدر ملء الآبار نظرا لجودتها ونقائها فيفضل البدوى الشرب من مياة الآبار عن مياة نهر النيل. لاعتقاده بأن نظافة الآبار تفوق مياه النيل وقيامهم بعمليات النظافة بأنفسهم .





وقامت محافظة مطروح من خلال أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح ، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بتطهير 50 بئرا رومانيا، لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار بقري وتجمعات مدينة السلوم.





يقول محمد عبد الله من أهالي مطروح أن مياه الأمطار هي المصدر الرئيسي لشرب البدوي ولري زراعاته وتربية الأغنام والإبل لافتا أن البادية يفضلون مياه الأمطار المخزنة في البئر عن مياه النيل.





وأضاف أن جوده مياه الأمطار ترجع لمكان البئر وسمك طبقة سطح البئر لافتا أن أجدادنا قديما كانوا يستخدمون آبار الرومان التى هجرت وردمت بالرمال والأتربة.









وأشار أن الأهالي ينتظرون كل عام سقوط الأمطار مع حلول فصل الشتاء وإذا تأخرت يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستستقاء .









وقال خميس فرج من أهالي مطروح إن مياه الأمطار عندما تقع الأرض تحمل معها مواد من التربه تكسبها جوده عاليه, ويتم تنظيف المنحدر الخاص بالبئر من أي شوائب تجنبا من أن تجرها المياه إلى داخل البئر.





وأضاف أن مياه الأمطار تمثل أهمية خاصة لأهالي البادية في الصحراء حيث يتم استغلالها في الزراعات المطرية خاصة محصول الشعير والقمح بالإضافة إلى أهمية سقوط هذه الأمطار خاصة فى شهر مارس لزراعات البطيخ الصحراوي بالإضافة إلى زراعات التين والزيتون.





وأشار أن أهالى مطروح يقومون قبل موسم الشتاء بحرث الأرض وتجهيزها ورمى تقاوى القمح والشعير انتظارا لسقوط الأمطار حتى يبدأ القمح والشعير فى الإنبات.









وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه الأمطار بزيادة أعداد الخزانات والسدود لتجميع مياه الأمطار بها مع ضرورة قيام مديرية الزراعة بتوفير آلات لحصاد الزراعات الصحرواية .





وأوضح أن الرومان قديما كانوا يبنون الآبار لحفظ ماء المطر واستخدامه ولكن بعد أن ردمت لجأ البدو إلى حفر الآبار بأنفسهم مضيفا أن بناء البئر له أصول لابد من اتباعها لكى يضمن البدوى سلامة المياه وخاصة أنه يحتفظ بها من العام إلى العام ويظل يشرب منها هو وأسرته ويستخدمها للزراعة إلى أن يتساقط المطر مرة أخرى فى العام الجديد.





وقال الدكتورعلي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنه تم تطهير 50 بئرا رومانيا مؤخرا، لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، بمناطق الرابية وبق بق النصر وابوزريبة وأوجارين ومنطقة حبون والزاوية بالسلوم، من خلال أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح ، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.





وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أن المشروع يقوم بتقديم مساعدات من خلال تدخل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمجتمعات البدوية بغرب مطروح، والتي تعاني من انعدام الخدمات الأساسية لبعدها عن المراكز والمدن الرئيسية، من خلال تحسين الخدمات التعليمية الأساسية وتقديمها داخل التجمع البدوي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر للأسر وتوفير العلاج والوعي الصحي.





و أكد الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء ان المشروع قام على حصاد ٤٠٠٠٠ م3 من مياه الامطار بعد تطهير 24 بئر روماني تتراوح السعة التخزينية للآبار من ٤٠٠ م3 الى ٣٠٠٠ م3 حيث تم تنفيذ واستلام اعمال التطهير والتقشير لعدد 26 بئر بأجمالي ١٥٩٧٣ م3 للمرحلة الأولي كما تم تطهير عدد 24بئر قامت على توفير عدد ٢٤١٠٠ م ٣ التي ساعدت في الحفاظ على مياه الامطار المهدرة.





أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على الإستفادة من مياه الأمطار، وتخزينها في خزانات عملاقة وآبار، مع تطهيرها أولا بأول لاستخدامها في ري الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات مركز بحوث الصحراء والممثل في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.





واضاف ، إنه يجرى تنفيذ برنامج مشترك للإستفادة من مياه الأمطار، خاصة فى المناطق الصحراوية حيث تعتمد الزراعات على الأمطار، كما يتم حصاد كميات كبيرة من مياه الأمطار، من خلال مئات السدود والخزانات وآبار تجميع مياه الأمطار التى تنتشر بالمناطق المختلفة بالصحراء، لإعادة استخدامها فى الزراعة والشرب وتربية الأغنام، وفقا للخطط المشتركة التي ينفذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع الاجهزة المحلية بمحافظة مطروح.