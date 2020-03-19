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ابتزاز ونصب.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة جروبات شكاوى فيس بوك.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 11:19 ص
الدكتور طارق الرفاعى
الدكتور طارق الرفاعى
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شيرين عادل
قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن هناك مجموعات تفاعلية "جروبات" على وسائل التواصل الاجتماعى تحمل اسم شكاوى توجه دعوات للمواطنين بتقديم المساعدة لهم. 

وحذر الدكتور طارق الرفاعى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من منح أى بيانات شخصية لأفراد يعرضون حلولا للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة أنه تتم إساءة استخدام هذه البيانات وعمليات ابتزاز ونصب ممنهجة.  

وأضاف أنه كان من الضرورى إيصال الحقائق للمواطنين بشأن نفى الحكومة لوجود جروبات للشكاوى تابعة لها عبر صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 وأشار إلى عدم وجود جروبات لمنظومة الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعى، وإنما يوجد موقع إلكترونى مؤمن بالكامل حيث لا يتيح لأى شخص الاطلاع على سرية هذه البيانات. 

وأوضح أن قرار إنشاء منظومة الشكاوى ينص على حماية وسرية البيانات تأمينا للمواطن، لافتا إلى أن بعض المواطنين يقعون تحت وطأة طلب المساعدة، فيقعون دون قصد تحت وطأة أشخاص مبتزين يستغلون بياناتهم.
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