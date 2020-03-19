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تعرف على الفرق الوحيد لـ كورونا عن البرد العادي .. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 11:55 ص
أعراض كورونا
أعراض كورونا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أحمد عسكر ماجستير فى علم الجينات والأجنة إن أعراض مرض كورونا يبدأ بارتفاع درجة حرارة المريض إلى 38.5 فيما فوق، موضحًا أن 88% من حالات كورونا يعانون من ارتفاع فى درجة الحرارة.

وأضاف الدكتور أحمد عسكر من خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "Ten" أن مركز مكافحة نقل الأمراض العالمى يوضح أنه عند انخفاض درجة حرارة الجسم بدون خافض للحرارة بعد 3 أيام مُتتالية فهذا يعنى أن المريض تعافى من كورونا.

وأشار "عسكر" إلى أن هذا يعنى أن درجة حرارة المريض أن استمر ثلاثة أيام عالية دون استجابة فهذا يعنى وجود كورونا ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة.

وتابع  خبير فى علم الجينات والأجنة أن "الكحة الناشفة" بنسبة 83% بدون بلغم من أعراض الكورونا أيضًا، مع العلم أن هناك بعض الحالات النادرة مصابة بكورونا مع البلاغ.

 وأكد أن الشئ الوحيد المختلف بين حالات البرد العادية وحالة كورونا هو رشح الانف بأستمرار طوال الوقت " سيبان الانف " .

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