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فن

بسمة وهبة تعلن تطورات حالتها الصحية بعد إجراء تحاليل كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:06 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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آيه عاطف
أجرت الإعلامية بسمة وهبة بعد الفحوصات والتحاليل، للاطمئنان على صحتها بعد شكها في إصابتها بفيروس كورونا، بسبب تعرضها للبرد والتعب الشديد.

نشرت بسمة، وهبة فيديو من خلال حسابها الشخصي على "الانستجرام" طمأنت من خلاله جمهورها بعد ظهور نتيجة التحاليل وعلقت عليه قائلة: "بعيدًا عن البرنامج والهواء .. دبوس الشرف النهاردة لـ  د. أحمد دياب، الذي أشرف على علاجي لمدة 3 أيام".

وتابعت حديثها قائلة: "أحب أطمن الفانز انا عملت التحليل اللازمة عندي دور انفلونزا مش #كورونا الحمد لله #بسمه_وهبة".

بينما ظهرت علامات الارهاق والتعب على بسمة وهبة، أثناء تصويرها الفيديو، خاصة أنها تعاني من البحة الشديدة في صوتها بسبب دور البرد الذي تعرضت له مؤخرًا.

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