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أخبار العالم

اندونيسيا تسجل أعلى حصيلة يومية في الإصابات بـ كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:33 م
اندونيسيا تسجل أعلى
اندونيسيا تسجل أعلى حصيلة يومية في الإصابات بـ كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، الخميس، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ في أعلى حصيلة يومية لها؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 311 حالة؛ منذ ظهور الفيروس في البلاد؛ من بينهم 25 حالة وفاة.

وقد أعلن مسؤول حكومي في اندونيسيا إصابة وزير النقل بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن الوزير الاندونيسي تم نقله إلى مستشفى بالعاصمة جاكرتا عقب إصابته بفيروس كورونا.

فيما أكد مسؤول بالمستشفى أن حالة الوزير تتحسن وأنه حضر اجتماعًا للحكومة يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت سلطات إندونيسيا إغلاق جميع المدارس  بالعاصمة جاكرتا وأنها ستطبق نظام التعليم عن بُعد لمدة لا تقل عن أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، حظرت وزارة الشؤون الخارجية في اندونيسيا دخول المسافرين دول من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية في الوقت الذي تواصل فيه الدول الثلاث جهودها لاحتواء تفشي فيروس كوفيد 19 على نطاق واسع.
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