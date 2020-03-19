باحث: لا توجد حالات وفاة للأطفال بفيروس كورونا على مستوى العالم.. فيديو

قال دكتور أحمد العسكر، الحاصل على ماجيستير فى علم الجينات والأجنة، إن أعراض فيروس كورونا تختلف من شخص إلى آخر، ويحدث ارتفاع درجة الحرارة لـ 80% من الحالات.





وأكد أحمد العسكر، أثناء حوارة مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، أن السن عامل مؤثر من حيث شدة الأعراض، حيث الأشخاص ما دون الـ 40 تكون شدة الأعراض أقل ولا تشكل أى خوف عليهم.





وأضاف دكتور علم الجينات والأجنة، أنه فيما يخص الأشخاص بداية من الـ60 فيما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة يعانون من أعراض شديدة، مثل الالتهاب الرئوى ومشاكل الرئة.





وأوضح العسكر، أن الأطفال من سن سنة إلى عشر يصابون بالكورونا، ولكن معدل الوفيات فى هذا السن على مستوى العالم صفر.





وأشار أحمد العسكر، إلى أن الحالات تنقسم الى نوعين، نوع يتعافى من الفيروس ولا يصاب به مرة أخرى، ونوع آخر تعافى ولكن يمكن أن يصاب به مرة أخرى وذلك يعود إلى قوة المناعة.