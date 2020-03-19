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برلمان

مقترح بمنح وسام الشجاعة الطبية لمعالجي حالات الإصابة بـ كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي
أعلن طارق حسانين، عضو مجلس النواب ونائب إمبابة، أنه يعتزم تقديم اقتراح برغبة للحكومة بمنح جميع الفرق الطبية التى عملت فى مستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا، وساما يطلق عليه "وسام الشجاعة الطبية"، تكريما وتقديرا لهم، بعد انتهاء أزمة كورونا.

وقال طارق حسانين، إن ما قام به هؤلاء الأطباء وفريق التمريض يستحق التكريم من الدولة المصرية، وإنه سيطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منح هؤلاء ميدالية مجلس الشعب فى جلسة خاصة يعقدها المجلس وحتى يعرف الشعب المصرى أسماءهم.

وأضاف: "شاهدنا تكريم الصين للفريق الطبى الذى عمل فى مدينة ووهان واصطفاف جنود الجيش الصينى وتقديمه التحية العسكرية لهم".
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