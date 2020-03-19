لم يعد لدينا حل.. قصة صورة الطبيب الإيطالي الباكي المتداولة

لقد تخطى العالم خطوة الخوف والذعر من فيروس كورونا وأصبحت الأزمة أكبر، حيث انتشر المرض في معظم دول العالم وكل دولة منعت السفر منها وإليها، وأصبحت الأخبار المتداولة من سيئ إلى أسوأ.





وتحولت إيطاليا في خلال أيام إلى مدينة موبوءة، انتشر فيها وباء كورونا بسرعة مرعبة، بين ليلة وضحاها استيقظ العالم على كابوس وباء كورونا الذي انتقل بين مواطني إيطاليا رغم اتخاذ الحكومة الاحتياطات اللازمة ضده.





تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لأحد الأطباء من داخل الحجر الصحي في إيطاليا باكيا ساقطًا على ركبتيه بسبب زيادة نسبة الوفيات في المدينة، ولم تعد المستشفيات قادرة على تحمل تلك الحالات وفاضت طرقات المستشفيات بالمرضى الملقين على الأرض.





لم يتمالك ذلك الطبيب أعصابه وسقط على الأرض باكيا لا حول له ولا قوة، قائلا "لم يعد لدينا أي حلول"، مشيرًا إلى أن الأطباء الآن يواجهون أقوى حرب على مستوى العالم فالكل يقدم أقصى ما لديه دون راحة أو إجازة ولا وقت لالتقاط الأنفاس من الأساس.