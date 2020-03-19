إيقاف برنامج رياضي في السعودية





وأعلن برنامج كورة الذي يقدمه الإعلامي السعودي تركي العجمة عبر شاشة قناة روتانا خليجية عن إيقاف البرنامج حتى إشعار آخر عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر .





نظرًا للظروف الراهنة ولتوقف الأنشطة الرياضية محليا و دوليا، نعلن (تعليق) بث برنامج #كورة_روتانا إبتداءً من يوم غدٍ الخميس، وحتى إشعارٍ آخر، على أمل العودة وتجديد اللقاء بكم في اقرب وقت بإذن الله.



واختتم بقوله: حفظنا الله وإياكم وأدام الصحة والعافية على الجميع 🇸🇦 pic.twitter.com/f9Jr3JivkO — برنامج كورة (@korarotana) March 18, 2020

فيما تبعه برنامج الديوانية الذي يقدمه الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عبر شاشة الرياضية السعودية وعبرت اسرة البررناج عن حزنها واعتذارها عن عدم الظهور حاليا بسبب أزمة كورونا .





إيقاف برنامج #الديوانية اعتبارا من حلقة الأربعاء 18مارس وحتى إشعار آخر؛ وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس #كورونا الجديد. #رياضتنا_وقاية pic.twitter.com/FOl0A3Mowe

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 18, 2020

من الواضح أن فيروس كورونا سوف يقضي على الأخضر واليابس فيما يخص كرة القدم فبعد إيقاف الدوري السعودي وقرار وزارة الشباب بتعليق كافة الأنشطة بما فيها التدريبات الجماعية لأجل غير مسمى تم إيقاف البرامج الرياضية السعودية المختلفة حتى انتهاء أزمة كورونا.