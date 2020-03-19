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رياضة

إيقاف برنامج رياضي في السعودية

الخميس 19/مارس/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
من الواضح أن فيروس كورونا سوف يقضي على الأخضر واليابس فيما يخص كرة القدم فبعد إيقاف الدوري السعودي وقرار وزارة الشباب بتعليق كافة الأنشطة بما فيها التدريبات الجماعية لأجل غير مسمى تم إيقاف البرامج الرياضية السعودية المختلفة حتى انتهاء أزمة كورونا. 

وأعلن برنامج كورة الذي يقدمه الإعلامي السعودي تركي العجمة عبر شاشة قناة روتانا خليجية عن إيقاف البرنامج حتى إشعار آخر عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر . 

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