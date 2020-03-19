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حوادث

ضبط عنصر إجرامي اشترك مع آخر للإتجار بمخدر الآيس بالقاهرة

الخميس 19/مارس/2020 - 12:09 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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كتب محمد صبرى
تمكنت أجهزة الامن من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار بمخدر الآيس .

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس ، وترويجه على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر بالقاهرة.  

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر ، وبحوزته (200 جرام لمخدر "الآيس" – بندقية آلية –  160 طلقة نارية - مبلغ مالى–  2 هاتف محمول – ميزان ) .

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بمخدر الآيس وترويجه بالإشتراك مع المتهم الهارب تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى ضبط المتهم الهارب

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها .
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